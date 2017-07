O atacante Leandro Damião (foto) postou neste sábado uma mensagem em suas contas pessoais no Twitter e Facebook para agradecer ao Flamengo pelo ano que passou no clube carioca. O jogador está retornando ao Internacional – time que o projetou para o futebol – por empréstimo de um ano, após acerto com o clube carioca e também com o Santos, com quem tem vínculo até janeiro de 2019.

“Há exatos (sic) um ano, tive a oportunidade de assinar com o Flamengo, clube com torcida incrível e de uma história gigantesca. Hoje me despeço, mas saio com a sensação de dever cumprido e ter feito o melhor durante todo o meu momento. Gostaria de agradecer a todos do clube, da direção à comissão técnica, jogadores, funcionários da instituição. Fico na torcida pelo título brasileiro. Obrigado e saudações nação rubro-negra”, enfatizou o jogador.

O paranaense Leandro Damião, que completa 28 anos de idade neste sábado, se destacou no Internacional na final da Copa Libertadores de 2010 ao entrar no segundo tempo da final da competição contra o Chivas Guadalajara, do México, e marcar o gol da virada (o jogo seria vencido pelos gaúchos por 3 a 2).

Pelo time colorado, além do título da Libertadores, o atacante também conquistou a Recopa Sul-Americana de 2011 e três estaduais (2011/2012/2013). Em 2011, Leandro Damião marcou 40 gols pelo Internacional. No Flamengo, ele levantou a taça do Campeonato Carioca deste ano.

Leandro Damião também teve passagens pelo Cruzeiro e Betis, da Espanha. O centroavante também foi medalha de prata pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 – competição na qual marcou seis gols – e disputou o Superclássico das Américas (contra a Argentina) nos anos de 2011 e 2012.