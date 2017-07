No capítulo desta quinta-feira (13/7), Bóris se preocupa com Dóris. Roney e Tato correm até a escola para ajudar Josefina. Malu fica indignada ao ver Marta ir embora com Luís. Roney chega com Tato e Bóris para ajudar Dóris e Josefina. Lica atrapalha o clima romântico entre Luís e Marta. Benê tem medo de dormir fora de casa e Keyla tenta acalmar a amiga. Dóris e Josefina marcam uma reunião com pais e alunos para recuperar a escola. Lica, Tina e outro alunos organizam uma manifestação contra a implementação das catracas e da cerca elétrica. Josefina convence os alunos a ajudar a limpar a escola. Clara encontra Lica, Samantha e MB com os apitos escondidos. Dóris pede demissão.