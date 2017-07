A tradicional e tão esperada feijoada da APAE Santo André será realizada no dia 6 de agosto, a partir das 11h. Mais de 800 pessoas são esperadas para o almoço, que é preparado pelo grupo de voluntários Cozinheiros sem Fronteiras.

Com bebidas e sobremesas pagas à parte, o valor do ingresso para comer a feijoada à vontade é de R$ 50 por pessoa. Crianças menores de 10 anos não pagam. Sistema de delivery para retirada no local, também estará disponível, pelo mesmo valor, e serve duas pessoas. As voluntárias do Rotary Club Santo André estarão presentes com sua deliciosa e já tradicional mesa de doces.

Os convites já estão sendo vendidos na própria APAE ou podem ser entregues no endereço desejado pelo telefone 11 4993-5561.

APAE – Fundada em 10 de setembro de 1963, a Apae Santo André é uma entidade sem fins lucrativos, que presta serviços nas áreas de educação, saúde e assistência social para um público que vai desde recém-nascido até a terceira idade. Para atender em seus diversos programas, a entidade conta com uma equipe composta por profissionais com formação superior nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Educação Física, além de professores de educação infantil, ensino fundamental e de áreas voltadas para o trabalho ou para a independência pessoal.

FEIJOADA DA APAE SANTO ANDRÉ

DATA: 6 de agosto de 2016

HORÁRIO: das 11h às 15h

VALOR DO CONVITE: R$ 50 (individual)

LOCAL: rua Silveiras, 76, Vila Guiomar, Santo André, SP