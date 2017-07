Trump defende filho e diz ser vítima de maior ‘caça às bruxas’ da política

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a postura do filho mais velho, o empresário Donald Trump Jr., em meio ao vazamento de e-mails que o herdeiro do bilionário teria trocado com uma advogada russa durante a campanha de 2016.

Essa foi a primeira manifestação pública de Trump desde que o filho dele divulgou os e-mails de conversas com o publicitário Rod Goldstone, que intermediou a conversa com a advogada russa Natalia Veselnitskaya em junho do ano passado.

“Meu filho fez um grande trabalho ontem à noite”, escreveu no Twitter, em referência à entrevista de Trump Jr. ao programa de rádio do jornalista americano Sean Hannity, na qual ele disse que “faria as coisas um pouco diferente”.

“Ele (Trump) foi aberto, transparente e inocente. Esta é a maior caça às bruxas na história política. Triste!”, escreveu o presidente dos Estados Unidos. “Lembre-se, quando você ouve as palavras ‘fontes disseram’ da fake media, usualmente essas fontes são inventadas ou não existem”, atacou. (Mateus Fagundes – mateus.fagundes@estadao.com)