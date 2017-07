O São Caetano apresentou nesta terça-feira (11) mais um reforço para a sequência da Copa Paulista. Trata-se do lateral-direito Ângelo, de 28 anos, que defendeu o Azulão nas temporadas de 2014 e 2015.

“Estou muito contente em jogar aqui novamente. Volto para o clube em que tive primeira passagem muito boa. Saí como torcedor e, agora neste meu retorno, o pensamento é honrar esta camisa de novo. Quero sempre fazer o meu melhor para ajudar o São Caetano”, contou.

Na primeira vez em que jogou pela equipe do ABC, Ângelo realizou 44 jogos e marcou um gol. Após deixar o Anacleto Campanella, atuou por Botafogo (PB) e Novo Hamburgo, onde conquistou o Campeonato Gaúcho este ano, em cima do Internacional.

Já trabalhando com o restante do elenco, o lateral também se diz pronto e colocou-se à disposição do técnico Luís Carlos Martins.

“É preciso estar sempre preparado. No meu ponto de vista, estou bem. Quando o professor precisar, vou entrar em campo e contribuir com o que for possível”, disse o atleta, que acertou com o clube azulino até o término da Copa Paulista.

Já o atacante Daniel Cruz, contratado durante a Série A-2, não faz mais parte do elenco do São Caetano. O jogador rescindiu o seu vínculo com a equipe e se transferiu para o ABC (RN).