Nas férias escolares, o Espaço Supera – Experiência Transformadora, no Atrium Shopping, em Santo André, estimula as atividades da criança não apenas em forma física, mas mentalmente também com entrada gratuita. O espaço oferece aos visitantes a possibilidade de conhecer e interagir com ferramentas que divertem e exercitam o cérebro, como jogos de tabuleiro, jogos de cartas, quebra-cabeças (tangram), desafios e o ábaco e instrumento milenar de cálculos oriental.

Todas as ferramentas fazem parte do curso do Método SUPERA Ginástica para o Cérebro, e ajudam a desenvolver habilidades como memória, concentração, raciocínio e criatividade. “O objetivo é proporcionar as pessoas a vivência de como exercitar o cérebro de uma forma prática, inovadora e divertida. As crianças podem aproveitar o período de férias escolares para conhecer nosso espaço, manter a mente ativa e voltar às aulas com muito mais disposição”, conta Bruno Guenka, especialista em ginástica cerebral e organizador do evento.

Serviço

Espaço SUPERA – Uma Experiência Transformadora

Data: 15 a 23 de julho

Horários: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos, das 14h às 20h

Local: Piso 1

Entrada: Gratuita

Informações: www.metodosupera.com.br / (11) 99787-3753