Trump Jr. divulga e-mail que mostra oferta russa para informações sobre Hillary

Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou, em seu perfil no Twitter, um e-mail trocado com o publicitário Rob Goldstone, o qual mostra que o governo da Rússia tentou fornecer informações comprometedoras sobre a democrata Hillary Clinton à campanha de Trump.

“Para ser totalmente transparente, estou liberando todos os meus e-mails com Rob Goldstone sobre a reunião que tive em 9 de junho de 2016”, disse Trump Jr. em um comunicado publicado no Twitter. “Para colocar isso em contexto, isso ocorreu antes que a atual febre russa entrasse em vigor.”

Nos últimos dias, a imprensa americana havia divulgado que Trump Jr. e outros integrantes da equipe de governo do republicano, como Jared Kushner, genro do presidente, e o chefe da campanha, Paul Manafort, haviam se encontrado com a advogada russa Natalia Veselnitskaya, por intermédio de Goldstone, para a obtenção de supostas informações comprometedoras sobre Hillary Clinton, que concorreu com Trump à Casa Branca no ano passado. O encontro teria ocorrido a pedido do cantor pop russo Emin Agalarov, que tem ligações com os negócios da família Trump.

“Esta é, obviamente, uma informação de alto nível e bastante sensível, mas faz parte da Rússia e de seu apoio do governo a Trump”, diz um dos e-mails. Em um dos conteúdos, referindo-se às informações sobre Hillary, Trump Jr. afirmou a Goldstone que “se é o que você diz, eu adoro”.

Apesar da alegação anterior de Trump Jr. de que não sabia sobre os supostos laços da advogada russa com o Kremlin, Goldstone declarou, explicitamente em um dos e-mails, que ela era uma “advogada do governo russo”. Goldstone é um dos publicitários ligados ao cantor Emin Agalarov e também tem conexões com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.