No próximo sábado (15/7) a partir das 9h, a OAB – Santo André sediará mais uma edição da Feira de Adoção de Animais com a participação da ESPA – Equipe Singulariana de Proteção Animal, do Colégio Singular. A entrada é gratuita para toda a comunidade. Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, ter a concordância de toda a família e levar comprovante de endereço.

A OAB Santo André fica na av. Portugal, 233 – Centro – e os interessados em adotar um animal também receberão no local informações sobre guarda responsável e orientações jurídicas.

ESPA – Inicialmente o projeto somente incentivava a adoção de animais e ressaltava a importância da guarda responsável. Com o tempo surgiu a necessidade de aumentar os trabalhos e assim o projeto ganhou um caráter educacional e foi inserido na programação pedagógica da escola, com uma abordagem diferenciada para cada faixa etária.

Na Educação Infantil, o assunto envolve jogos, histórias e entrevistas; a partir do Ensino Fundamental as atividades são intensificadas e as crianças aprendem sobre as necessidades básicas; cuidados e respeito; criam material para divulgação e conscientização como folders, panfletos, cartazes, blogs, e ainda participam da tradicional Cãominhada – evento anual, em parceria com a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André, que reúne mais de 4 mil pessoas que levam seus animais para caminharem.