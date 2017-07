A polícia da Polônia removeu hoje, com segurança, uma bomba alemã deixada na cidade de Bialystok, no leste do país, durante a Segunda Guerra Mundial.

Houve a evacuação de cerca de 10 mil pessoas durante a operação, mas os moradores já estão voltando para suas casas.

A bomba alemã ST-500, de 500 quilos, foi encontrada na quinta-feira durante um projeto rodoviário. As autoridades disseram que vão destruir o dispositivo. Fonte: Associated Press.