O Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, junto ao Grupo de Teologia no Plural, promove o II Seminário “Espiritualidades contemporâneas, pluralidade religiosa e diálogo”, em 14 e 15 de março próximo. O evento será realizado das 9h às 17h, no campus Rudge Ramos, em São Bernardo. A inscrição é gratuita e deve ser feita no local do evento.

O objetivo do encontro é aprofundar a discussão referente ao pluralismo religioso no Brasil que em sua maioria está ligado a aspectos básicos dos Direitos Humanos. O seminário conta com participação de docentes de diversas instituições brasileiras.

Mais informações com o docente Claudio Ribeiro líder do grupo Teologia no Plural, pelo e-mail claudio.ribeiro@metodista.br

II Seminário “Espiritualidades contemporâneas, pluralidade religiosa e diálogo”

Data: 14 e 15 de março de 2017

Horário: 9h às 17h

Local: sala 316 do Edifício Capa – Campus Rudge Ramos (rua Alfeu Tavares, 149, Rudge Ramos. São Bernardo)