A Escola Preparatória da Universidade Federal do ABC, que prepara estudantes do ensino médio para a prova do Enem, está com as inscrições abertas para turmas de 2017. Neste ano, a escola oferta 600 vagas, distribuídas entre os dois campi da universidade: 400 vagas em Santo André, nos períodos vespertino e noturno, e 200 em São Bernardo, no período vespertino.

Para se inscrever, o aluno deve ter concluído ou estar matriculado no último ano do Ensino Médio, ou modalidade correspondente, em escola da rede pública de ensino.

Mais informações sobre as inscrições: http://proec.ufabc.edu.br/cursos/cursos-de-extensao/em-andamento/escola-preparatoria-da-ufabc/852-selecao-de-alunos-para-a-escola-preparatoria-da-ufabc-2017