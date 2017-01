O Basketball Santo André/APABA busca a recuperação na Ligua de Basquete Feminino (LBF), enfrentando o Blumenau nesta quarta-feira (18), às 20h no Ginásio Sebastião Cruz (Galegão), na cidade de Blumenau, dando prosseguimento ao turno da fase inicial. O time andreense, que ocupa o segundo lugar na classificação geral, foi superado pelo Top Therm/Grupo Leonardi/Sicredi/Unimed/Presidente Venceslau em seu compromisso mais recente.

“As meninas começaram bem focadas e determinadas nos treinamentos visando o Blumenau, que é uma equipe que conta com pivôs altas e que devem gerar dificuldades para nós. Mas, traçamos o plano tático, fizemos o scouting adversário e agora precisamos por em prática. Os jogos lá são muito importantes para nossas pretensões de playoff”, comenta o técnico Bruno Guidorizzi (foto), do Basketball Santo André/APABA.

O Basketball Santo André aparece na vice-liderança com 75% de aproveitamento sendo três vitórias e uma derrota. Já o Blumenau, que perdeu para o Corinthians/Americana em seu compromisso mais recente, ocupa o quarto lugar com 25% de aproveitamento com uma vitória e três derrotas. O double-game acontece na sexta-feira (20), às 20h, novamente no ginásio Sebastião Cruz (Galegão), em Blumenau (SC).