Na última quinta-feira (22), o Papai Noel passou pelo Shopping Praça da Moça e não apenas recebeu pedidos de Natal mas também atendeu vários, fazendo a alegria das crianças de Diadema. O centro de compras promoveu um café da manhã entre o Noel e as 27 crianças, moradoras de bairros carentes que ganharam os presentes pedidos.

De acordo com o gerente de marketing, Danilo Senturelle, todos os anos, na época do Natal, o empreendimento recebe cartas de crianças com pedidos, e este ano decidiu promover uma ação para tornar o Natal mais alegre. Primeiro, fez uma pré-seleção do material, depois, localizou 27 autores de correspondências, que foram convidados para tomar um café com o Papai Noel.

“Com a colaboração de lojistas e parceiros, fizemos uma surpresa para estas crianças: além do encontro, entregamos os presentes que pediram, e muitos incluíam não apenas brinquedos, mas também roupas, calçados e até mantimentos”, conta o gerente.