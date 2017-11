O Basketball Santo André/Apaba sagrou-se bicampeão ‘Paulista Adulto Feminino – 2017’ ao derrotar o São José Basketball, neste sábado (18/11), por 84 a 71 (46 a 26 no primeiro tempo), em jogo válido pela segunda rodada da série melhor-de-três do playoff – final, disputado no ginásio Municipal Pedro Dell’Antonnia, na cidade de Santo André. Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Bruno Guidorizzi fechou a disputa com duas vitórias e nenhuma derrota.

E, o time andreense entrou disposto a garantir a conquista já nesta partida, visto que conseguiu vantagem logo no quarto inicial (19 a 10), mantendo esse panorama também no segundo e terceiro períodos (27 a 16 e 19 a 18). Nos dez minutos finais, o Santo André controlou bem a tentativa de recuperação do São José e garantiu a vitória do título (19 a 27).

A lateral Jaqueline Silvestre, do Basketball Santo André, foi cestinha da partida com 23 pontos e mais 04 rebotes e 02 assistências. Os outros nomes importantes da partida foram a cubana Ariadna Felipe (21 pontos e 09 rebotes) e Luana de Souza (15 pontos e 04 rebotes), pela equipe do Grande ABC; Vitória Marcelino (16 pontos e 09 rebotes) e Lucinara Bispo (14 pontos e 02 rebotes), em favor da agremiação do Vale do Paraíba.

“O time todo está de parabéns pela conquista ao lado da nossa torcida, esse título foi fruto do trabalho que fizemos no dia-a-dia, toda a comissão técnica e atletas, que nos desempenhamos, nos dedicamos e nos impusemos, colocando em prática tudo o que treinamos e o que foi pedido. Esse resultado positivo vem para nos presentear; essa conquista não é só nossa, mas de todos os envolvidos, desde a Laís Elena e a Arilza Coraça, até o motorista do ônibus, que está sempre presente, nos levando para as viagens”, relatou a lateral Jaqueline Silvestre, lateral do Basketball Santo André.

“Toda a parte de fisioterapia, médicos e todos que estão sempre presentes, nos deixando bem preparadas para jogar. Estou muito feliz, pois já sou tricampeã vestindo a camisa do Santo André (2011, 2016 e 2017); e quero agradecer também a Prefeitura Municipal de Santo André, que sempre está nos apoiando, acreditando e que não deixa que a tradição do basquete andreense caia e deixe de existir, porque a tendência é sempre de crescimento, levando o nome da cidade para longe”, complementou Jaqueline.

No primeiro jogo, o Basketball Santo André já havia derrotado o São José Basketball, por 86 a 72, mesmo atuando em São José dos Campos (SP).