Para os fãs que se decepcionaram com “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”, lançado no ano passado, Liga da Justiça promete dar mais fôlego ao universo fantástico da DC.

Na história, Bruce Wayne (Ben Affleck) – o Batman – decide criar um time de defensores composto por personagens com diversos superpoderes e histórias paralelas. Juntos, eles lutam contra um inimigo que ameaça o planeta em níveis apocalípticos.

Apesar de seu papel na reunião dos heróis, Batman ganhou menos destaque. Mulher-Maravilha (Gal Gadot), que teve seu filme solo lançado este ano, protagoniza as cenas principais.

Cyborg (Ray Fisher), Flash (Ezra Miller) e Aquaman (Jason Momoa) completam o grupo com momentos bem-humorados, talvez a mudança mais notável na proposta da franquia.