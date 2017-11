Ação, super poderes e valentia chegam ao cinema em um dos filmes mais aguardados do ano. Entrou em cartaz nesta quinta-feira (16) Liga da Justiça, depois de muitos quadrinhos e desenhos animados. Com direção de Zack Snyder (Batman vs Superman), o longa-metragem traz na formação alguns dos principais heróis, como Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Cyborg e The Flash.

Liga da Justiça começa com a recordação da morte de Clark Kent (Henry Cavill, de O Homem de Aço), o Super Homem. Impulsionado a continuar o trabalho do amigo, Bruce Wayne (Ben Affleck, de Batman vs Superman), Batman reavalia seus métodos extremos e se alia à Diana Prince (Gal Gadot, de Mulher Maravilha), a Mulher Maravilha, para combater o crime e defender a Terra de ameaças.

Juntos, recrutam uma equipe de combate de meta humanos: o ex-atleta ciberneticamente modificado Vic Stone (Ray Fisher, Batman vs Superman), o velocista Barry Allen (Ezra Miller, Animais Fantásticos e Onde Habitam) e o rei e guerreiro de Atlantis, Arthur Curry (Jason Momoa, Game Of Thrones). O quinteto enfrenta o Lobo da Estepe, braço direito de Darkseid (ambos computados). A Liga da Justiça não vai lutar sozinha contra os Parademônios: os Atlantes e as Amazonas também vão movimentar as batalhas gravadas nos estúdios de Leavesden, em Londres. Classificação: 12 anos.

Uma Razão Para Viver

Também entrou em cartaz o filme inglês Uma Razão Para Viver (Breathe), protagonizado por Andrew Garfield (O Espetacular Homem-Aranha). Robin, um jovem carismático, se apaixona e casa com a encantadora Diana (Claire Foy, da série The Crown). Anos depois, o rapaz se vê paralisado por poliomielite enquanto a esposa está grávida do primeiro filho. Estimulado pela mulher a querer viver, Robin sai do hospital por conta própria e cria uma cadeira de rodas com respirador para viver além de quatro paredes. Com roteiro adaptado por William Nicholson (Gladiador), o filme é baseado em fatos reais e marca a estreia de Andy Serkis na direção. Classificação: 12 anos (Colaborou Raíssa Ribeiro)