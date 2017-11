TRF-2 diz que liberação de deputados precisa de aval de desembargador

A liberação de três deputados estaduais pelo PMDB do Rio – Jorge Picciani, Edson Albertassi e Paulo Melo – depende da assinatura do desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), Abel Gomes, em uma expedição de soltura, informou o tribunal, por meio de sua assessoria de imprensa. Gomes é relator do processo julgado nessa quinta-feira, 16, que determinou a prisão preventiva dos três parlamentares por suposta participação em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro.

A maioria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) decidiu liberar os três parlamentares que, desde ontem à noite, estão na Cadeia Pública José Frederico Marques, conhecida como Presídio de Benfica, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Concluída a votação, o passo seguinte seria o envio de um ofício pela Alerj ao desembargador Gomes. Ele, então, poderia determinar que Picciani, Albertassi e Melo fossem soltos a qualquer momento, mesmo durante o plantão do fim de semana.

O TRF, por meio da assessoria de imprensa, frisou que esse é o trâmite formal e não soube explicar por que representantes da Alerj estariam se encaminhando diretamente ao presídio para liberar os deputados, como informado pela assembleia.