Americano diz ter fotografado fantasma de criança morta que o persegue

Você ainda acredita em fantasmas? Aos descrentes e indecisos, talvez a fotografia tirada pelo ilustrador Adam Ellis seja um momento decisivo.

Ellis, um norte-americano que vive em Nova York, tem relatado desde agosto em seu Twitter a atividade de um fantasma que ronda seu apartamento e, segundo ele, pretende matá-lo.

A assombração seria a de uma criança morta, que ele supostamente conseguiu fotografar. A imagem foi publicada em seu perfil do Twitter no último dia 7 de novembro. Ellis, que sofre de paralisia do sono, explica que o fantasma da criança veio acompanhado de outros fenômenos sobrenaturais, como, por exemplo, seus gatos olhando para a porta à meia-noite todas as noites.

Segundo o ilustrador, a criança fantasma apareceu em seus sonhos inicialmente, e, depois, ele teria vindo a Ellis em um episódio de paralisia noturna. Ellis acordou aos berros enquanto ele vinha em sua direção.

Ellis revelou que, em outra ocasião, em um sonho, uma menina teria vindo lhe perguntar: “Você viu o Dear David, não viu?”. Segundo ele, a garota lhe disse que o fantasma do menino morto só aparece à meia-noite e lhe permite fazer duas perguntas. Se tentasse fazer uma terceira, teria dito a menina, David mataria Ellis.

Ellis havia desenhado o garoto quando havia começado a contar sua saga pelo Twitter. Agora, ele afirma que conseguiu fotografá-lo.