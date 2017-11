Palmeiras confirma a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa

O Palmeiras oficializou na tarde desta sexta-feira a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa. Segundo nota oficial do clube, o destaque do Cruzeiro viaja para São Paulo na próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato por cinco temporadas. Além dele, o time alviverde já fechou também a vinda do zagueiro Emerson Santos, do Botafogo.

Diogo Barbosa vem ao Palmeiras em negociação de R$ 6 milhões por 25% dos direitos econômicos. O jogador de 25 anos se destacou no Cruzeiro nesta temporada, principalmente na campanha do título da Copa do Brasil. O lateral chega para reforçar um setor bastante criticado da equipe e que terá duas baixas no fim do ano, com a saída de Egídio e a aposentadoria de Zé Roberto.

O reforço palmeirense foi revelado pelo Vila Nova e passou por Vasco, Sport, Guarani, Coritiba e Botafogo, antes de se transferir para o Cruzeiro em 2017. Pelo clube, foram 59 jogos e dois gols marcados. “Vamos estar juntos em 2018 e estou muito feliz pela oportunidade de jogar no Palmeiras”, disse o jogador em vídeo publicado nas redes sociais.

Com a vitória da última quinta-feira por 5 a 1 sobre o Sport, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras confirmou classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano. A equipe ainda tem mais três jogos para disputar nesta temporada, contra Avaí, Botafogo e Atlético-PR.