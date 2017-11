Figurino de brasileira no Miss Universo chamará atenção para a Amazônia

Acontece no sábado, 18, o desfile National Costume,uma apresentação do traje típico de cada país dentro do Miss Universo. Representando o Brasil, a Miss Monalysa Alcântara irá usar um figurino que pretende chamar atenção para o crescente problema de queimadas na Floresta Amazônica.

A peça é assinada pela estilista Michelly X e foi denominada “Deusa Protetora da Natureza”. O look foi avaliado em 30 mil reais, demorou 30 dias para ficar pronto e possui flores artificiais, folhagens, cristais, metais laminados, tules e plumas.

É um traje-performance – se transforma no palco para revelar uma segunda produção. “A ideia da peça é fazer um chamado para que as pessoas se conscientizem sobre a preservação da Amazônia, que é o pulmão do mundo. Além de evidenciar as riquezas naturais da flora do Brasil e, claro, valorizar toda a brasilidade de nossa Miss”, diz Michelly X.