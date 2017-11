O comediante Ary Toledo se apresenta no Teatro Municipal de Santo André no sábado (18/11), às 20h30. Ary aborda temas como o cenário político do Brasil e do mundo, a malícia de profissionais, a hipocrisia da sociedade, além de temas comuns como papagaios, sogras e portugueses, sempre tratados com humor. Ingressos: R$ 80. Telefone: 4433-0789.