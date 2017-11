Para finalizar a temporada do “Parque Patati Patatá Circo Show”, no Grand Plaza Shopping, a dupla de palhaços convida os moradores do Instituto Monsenhor Antunes para uma sessão especial nesta quinta-feira (16), às 20h.

O Instituto foi idealizado por um grupo de pessoas ligadas à Paróquia Santa Rita de Cássia e ao curso popular de teologia de Santo André, sob inspiração do falecido amigo Monsenhor Antunes, para atender a população adulta em situação de vulnerabilidade social. Nesta ocasião, foram escolhidos como prioridade os idosos em situação de rua, que hoje vivem junto com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

O projeto é uma parceria entre a Brain + (detentora dos Theatros Net SP e Net Rio entre outros) e Rinaldi Produções (detentora da marca Patati Patatá) e estará no Grand Plaza Shopping até dia 20 de novembro.

Serviço

Data: 16 de novembro (quinta-feira), às 20h

Local: Estacionamento do Grand Plaza Shopping – Avenida Industrial, 600 – Centro, Santo André.