A boutique temporária Nespresso será inaugurada no ParkShoppingSãoCaetano, no dia 22 de novembro. Instalada no piso L1 do empreendimento, a nova unidade permitirá aos Membros do Club comprarem e degustarem os 24 cafés permanentes da marca, assim como os blends de edição limitada. Já as máquinas Nespresso poderão ser adquiridas nas lojas parceiras presentes no Shopping, como Camicado, Fast Shop, Imaginarium, Polishop e Ponto Frio.

Atualmente, a marca conta com 22 unidades (16 delas permanentes) no País.

Serviço

Data: 22 de novembro (quarta-feira)

Local: ParkShoppingSãoCaetano – Alameda Terracota, 545, Espaço Cerâmica, São Caetano.