O que um gorila acharia de um Tinder para sua espécie?

Um vídeo de um desses animais do zoológico de Louisville, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais e sugere uma resposta para essa pergunta.

Pelo vidro do cativeiro em que se encontra, que permite com que o público veja o animal, um gorila aparece interagindo com um visitante do local, que está mexendo no celular.

Mas isso não é tudo: o homem com o telefone na mão está, segundo a mulher que filmou a interação, mostrando ao animal imagens de gorilas fêmeas. E o gorila, como se estivesse escolhendo com quem dar match em um aplicativo de relacionamento amoroso, pede, com batidinhas no vidro, para que o homem passe as fotos — até ele achar, obviamente, alguém que o agrade.

A filmagem foi feita por uma visitante que estava no zoológico no momento. A publicação do vídeo em seu perfil do Twitter possui 207 mil curtidas e foi repostada 111 mil vezes.