Anhanguera oferece cursos para aumentar renda no fim de ano

Nos dias 18 e 25 de novembro, das 8h30 às 12h, o CST (Curso Superior em Tecnologia) de Gastronomia da Anhanguera de Santo André receberá a comunidade para participar de cursos de culinária, que prometem ajudar a incrementar a renda no final de ano.

Alunos e professores do curso ensinarão a fazer panetone funcional, ceia e sobremesas natalinas nas cozinhas experimentais de Gastronomia. Os interessados podem confirmar presença na Cozinha Experimental do curso, localizada na Avenida Industrial, 3.300, no bairro Campestre.

As atividades na cozinha terão taxa de inscrição de R$ 45 a R$ 55 (conforme abaixo), com direito ao uniforme e insumos. Quem optar pelos três cursos terá valor promocional de R$ 130. Mais informações podem ser obtidas no e-mail: centrodecozinhabrasileira@gmail.com.

Serviço

Data: 18 de novembro (sábado) – oficina de sobremesas natalinas, R$ 45

Data: 25 de novembro (sábado) – oficina de ceia natalina, R$ 55

Horários: das 9h às 10h

Local: Cozinha Experimental do CST de Gastronomia – avenida Industrial, 3.300 – bairro Campestre – Santo André.