O apresentador Marcos Mion publicou o momento em que seu filho Romeo, que é autista, foi homenageado pelo cantor Rogério Flausino, do Jota Quest, em um show feito pela banda no terraço de um hotel na cidade de São Paulo.

Mion explicou que tudo começou quando sua mulher, Suzana Gullo, postou um vídeo cantando uma música da banda ao lado de seu filho nas redes sociais. O vocalista Rogério Flausino, então, contatou o apresentador convidando-o a levar Romeo a um show, o que ocorreu nesta semana.

“A gente vai oferecer essa música especialmente para o Romeo que veio assistir a gente pela primeira vez na vida!”, comentou o vocalista antes de cantar a música Pra quando você se lembrar de mim.

Ao fim do vídeo, Rogério perguntou: “Foi legal, hein, Romeo?”. O garoto respondeu: “Foi”.

Mion emocionou-se em seu Instagram: “Fui tomado pela emoção porque sabia o que aquela dedicatória e, depois, o que cada olhar, palma e frase cantada olhando para o Romeo estava significando em níveis tão profundos que fica difícil começar a explicar!”.

“Me enxergar grisalhinho levando meus filhos para conhecer uma das minhas bandas preferidas e encontrar o Rogério Flausino grisalhinho também! Mostrando um carinho inacreditável com meu filho especial, com meu anjo, não só no palco, mas desde o momento que chegamos lá… Cara, fico sem palavras com esse ciclo da vida! Rogério, você fez um marco na vida do Romeo, irmão! Um dos dias mais especiais! Ele dormiu falando que você cantou a música dele para ele! Tudo que você já fez por mim gerou nossa amizade, mas agradar meu filho abriu espaço para você no meu coração, ao lado de poucos!”, continuou.