Entre os dias 15 e 26 de novembro (com início das competições dia 16), as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires sediam a 81ª edição dos Jogos Abertos Horácio Baby Barioni. Pela primeira vez, o torneio ocorre por meio de convênio entre a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ) e um grupo de municípios, no caso, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Serão cerca de 12 mil atletas de quase 200 cidades paulistas, configurando a maior competição deste segmento na América Latina.

Os Jogos contam com 32 modalidades esportivas e duas divisões. É possível obter índice olímpico em natação e atletismo. O torneio é reconhecido também por revelar grandes atletas, tais como Maurren Maggi, Magic Paula, Daniele e Diego Hypólito, Fabiana Murer, Hugo Hoyama, Hortência e muitos outros esportistas com destaque nacional e internacional. Durante os Jogos Regionais, nas oito Regiões Esportivas do Estado, quase 40 mil pessoas disputaram o direito de estar no ABC para a disputa dos Abertos.

A cerimônia de abertura será realizada na sexta-feira (17/11) no Ginásio Poliesportivo Cidade de São Bernardo Adib Moysés Dib, a partir das 10h. O evento vai contar com a presença do secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Paulo Gustavo Maiurino, dos prefeitos da região e diversas autoridades esportivas. Desfile de todas as delegações participantes, acendimento de pira olímpica e atividades culturais também farão parte do evento.

O secretário Paulo Gustavo Maiurino se disse honrado com a organização da mais tradicional competição do calendário da SELJ. “Os Jogos Abertos Horácio Baby Barioni têm esse nome em homenagem ao seu idealizador, que de maneira predestinada, iniciou essa competição em 1936. Para mim e para todos os colaboradores da Secretaria, é uma imensa hora organizar este torneio. Aproveito para parabenizar também o Consórcio e toda a região do ABC pela marcante articulação para receber o evento”, concluiu.

SERVIÇO

81ª edição dos Jogos Abertos Horácio Baby Barioni – 15 a 26 de novembro

Cidades-sede: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires (via Consórcio Intermunicipal Grande ABC)

Cerimônia de abertura: 17 de novembro (sexta-feira) a partir das 10 horas

Local: Ginásio Poliesportivo Cidade de São Bernardo Adib Moysés Dib

Endereço: av. Kennedy, nº 1155, Parque Anchieta, São Bernardo.

Mais informações: jogosgrandeabc.com.br/.