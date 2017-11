UE e Chile iniciam negociações para modernizar acordo de associação nesta semana

A primeira rodada de negociações entre a União Europeia e o Chile para modernizar um acordo de associação entre as duas partes irá ocorrer em Bruxelas na próxima quinta-feira, 16 de novembro. O encontro ocorre após a decisão dos Estados-membros da UE de aprovar o prosseguimento das negociações.

“O objetivo é atualizar o Acordo de Associação UE-Chile para harmonizar as ambições políticas e de cooperação, além das disposição comerciais em conformidade com os acordos modernos da UE”, diz comunicado do bloco europeu. De acordo com a comissária para Relações Exteriores da União Europeia (UE), Federica Mogherini, um acordo modernizado com o Chile “reforçará ainda mais nossas já excelentes relações e abrirá novas áreas de cooperação”.