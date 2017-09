Talisca marca, Besiktas bate Porto e abre Liga dos Campeões com vitória fora

Com um gol do meia-atacante brasileiro Anderson Talisca, o Besiktas venceu o Porto por 3 a 1, nesta quarta-feira, em Portugal, no seu jogo de estreia na Liga dos Campeões da Europa. Com o triunfo, o time turco largou na frente no Grupo G da competição continental, que também teve nesta quarta o empate por 1 a 1 entre RB Leipzig e Monaco, na Alemanha.

Assim, o Besiktas abriu esta chave como líder isolado, com três pontos, enquanto alemães e franceses dividem a segunda posição, com um, e o Porto amarga a lanterna após não conseguir pontuar nesta estreia diante dos seus torcedores.

Atuando fora de casa, a equipe turca tratou de tentar surpreender desde o início e inaugurou o placar diante do Porto aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Talisca recebeu cruzamento da direita e se antecipou à marcação no primeiro pau, dentro da pequena área, para desviar de cabeça à esquerda do goleiro Iker Casillas.

Já aos 21 minutos, porém, o Porto chegou ao empate. Após escanteio batido pela esquerda, o defensor Dusko Tosic tentou fazer o corte de cabeça, mas acabou acertando a própria meta e marcou gol contra.

A igualdade no placar, entretanto, durou apenas sete minutos. Cenk Tosun recebeu a bola pela esquerda e arriscou forte chute de fora da área. A bola pegou efeito e traiu Casillas, que conseguiu apenas desviar de leve e acabou falhando ao deixar entrar uma finalização aparentemente defensável de longa distância.

Apoiado pelos seus torcedores, o Porto, escalado com três brasileiros (o zagueiro Felipe, o lateral Alex Telles e o atacante Tiquinho), lutou muito em busca do empate novamente, mas o Besiktas acabou esfriando qualquer chance de reação dos anfitriões ao voltar a marcar aos 41 minutos da etapa final, desta vez em finalização cruzada de Caner Erkin que o ex-goleiro e ídolo do Real Madrid não conseguiu alcançar mais uma vez.

No outro duelo do Grupo G realizado nesta quarta, o RB Leipzig saiu na frente com um gol de Emil Forsberg aos 33 minutos do primeiro tempo. Logo aos 34, porém, o Monaco chegou ao empate com Youri Tielemans balançando as redes.

O zagueiro Jemerson, o lateral-esquerdo Jorge e o volante Fabinho foram os brasileiros escalados como titulares do time francês nesta quarta, quando atuaram durante todo o confronto realizado em solo alemão.

A próxima rodada deste Grupo G ocorrerá no dia 26 de setembro, quando o Besiktas receberá o RB Leipzig em Istambul e o Monaco atuará em casa diante do Porto.