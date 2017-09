Semana Move convida para aulas abertas no Chico Mendes

De 23 a 30 de setembro, a Semana Move traz práticas esportivas e corporais para São Caetano. O pontapé inicial será na próxima sexta-feira (22/09), às 19h, no Espaço Chico Mendes, que recebe os jogos pré-desportivos e recreativos com instrutores do Sesc. Os exercícios não são recomendados para menores de 12 anos.

A Semana Latino-Americana de Esporte e Atividade Física – Semana Move – é uma ação realizada por organizações, escolas, clubes e pessoas motivadas para oferecer atividades de acesso livre à comunidade com objetivo de conscientizar a população sobre a importância de praticar atividade física regular.

O Espaço Verde Chico Mendes fica localizado na avenida Fernando Simonsen, 566 – Bairro Cerâmica, São Caetano.