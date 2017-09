Os humoristas Átila Shinhe, Davi Mansour e Patrick Maia se apresentam nesta quinta-feira (14/09), no projeto Show na Praça, no Golden Square Shopping, às 20h. A entrada é gratuita.

Filho do ABC, Patrick Maia é natural de São Caetano. Formado em Publicidade e Propaganda, atuou como redator em várias agências e percebeu, com o tempo, que sua criatividade seria melhor aplicada em textos de humor.

Em 2011, passou a integrar o grupo Clube da Comédia com apresentações pelo Estado e em casas noturnas do País. Foi convidado por Danilo Gentilli para co-escrever o DVD Politicamente Incorreto e se tornou roteirista do programa Agora é Tarde, na Band, onde ficou por 2 anos. Patrick também já participou dos programas Morning Show, da Rede TV!, Colletivation, da MTV, e integrou por um ano o elenco do Pânico da Band. Dois de seus shows, o Piadas para Pessoas e Home Office, estão no Netflix.

O paraense Davi Mansour começou a carreira em Belém onde criou o grupo Em Pé na Rede, e tornou-se referência do stand up na região. Após se destacar pelo Norte e Nordeste, Davi passou a ser convidado por grupos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná para se apresentar em shows e eventos, assim como em programas de TV como Tudo É Possível, da Record, e A Praça é Nossa, do SBT.

Já Átila Shinhe é formado em Rádio e TV pela Universidade Anhembi Morumbi e fez workshop de stand up comedy com a Carol Zoccoli, de improviso com Allan Benati, Marcio Ballas e estudou teatro no Teatro Escola Macunaíma. Átila também participou de programas como Tudo é Possível, apresentado por Ana Hickmann, na Record, onde foi um dos 15 escolhidos para participar do quadro Melhor Comediante de stand up Comedy. Ficou em segundo lugar no concurso do Risadaria promovido pelo UOL e fez uma participação no programa Altas Horas, Rede Globo, no Coral dos Humoristas.

Serviço

Data: Quinta-feira, 14 de setembro, às 20 horas

Local: Piso L3 do Golden Square Shopping – Avenida Kennedy, 700, São Bernardo