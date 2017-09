A Universidade Federal do ABC (UFABC) está com inscrições abertas para 447 vagas em cursos gratuitos de mestrado (M) e doutorado (D), em 16 programas de pós-graduação de diversas áreas do conhecimento.

Os prazos variam de acordo com o programa e os candidatos passarão por processo seletivo com critérios definidos em editais específicos. O início das aulas está previsto para fevereiro de 2018.

Mais informações: http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/