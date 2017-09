Sobe para 15 número de vítimas fatais de terremoto no México

O número de vítimas fatais do terremoto que atingiu o México no fim da noite de quinta-feira (pelo horário local) subiu para pelo menos 15, segundo informou o chefe da Defesa Civil Nacional, Luis Felipe Puente, à emissora Televisa.

O tremor de magnitude 8,1 atingiu a costa do Estado mexicano de Chiapas, perto da fronteira com a Guatemala, e foi apenas um pouco mais fraco que o terremoto de magnitude 8 de 1985, que matou milhares de pessoas e devastou amplas áreas da Cidade do México, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Centenas de prédios desabaram ou foram danificados pelo último tremor, o fornecimento de luz elétrica foi cortado brevemente para mais de 1,8 milhão de pessoas e as escolas ficaram fechadas em pelo menos 11 Estados do país, para verificação das condições de segurança, disseram autoridades.

O USGS registrou também ao menos 20 tremores secundários de magnitude 4 ou maior nas cinco horas que se seguiram ao terremoto principal, e o presidente do México, Enrique Peña Nieto, alertou que outro abalo de até 7,2 poderá ocorrer.

Já o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico relatou que ondas de um metro acima do nível da maré foram observados na costa de Salina Cruz. Pela previsão do centro, Equador, El Salvador e Guatemala poderão registrar ondas de até um metro. Fonte: Associated Press.