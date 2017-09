Natura conclui compra da The Body Shop

A Natura informa que foi fechada em Londres a aquisição de 100% da The Body Shop International, do Grupo LOréal, depois da obtenção das aprovações pelas autoridades de defesa da concorrência no Brasil e nos Estados Unidos, entre outras condições. O acordo preliminar para a transação foi anunciado em 9 de junho.

“Com a aquisição da The Body Shop a Natura dá um passo decisivo para fundação de um grupo de cosméticos multicanal que reúne três marcas fortes – Natura, The Body Shop e Aesop”, diz a empresa, em comunicado.

De acordo com a Natura, a transação levará o novo grupo a uma ampla presença geográfica em mercados-chave. Combinadas, afirma, as três marcas têm operações em 69 países, 18 mil colaboradores, 3.200 lojas, rede de franqueados, com uma força de vendas de 1,8 milhões de consultoras e um amplo portfólio de produtos.

“Esta aliança cria uma combinação de empresas que compartilham um propósito comum e vai muito além das práticas usuais”, diz, em nota, Guilherme Leal, co-presidente do Conselho de Administração da Natura.