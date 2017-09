A secretaria de Transportes e Vias Públicas deu início à retomada da construção do viaduto sobre a Rodovia Anchieta, paralelo ao viaduto Teresa Delta. A obra integra o lote 2 do projeto de instalação do Corredor Leste-Oeste, que ligará a Praça dos Bombeiros, no Bairro Ferrazópolis, às proximidades da Rodovia dos Imigrantes.

Com conclusão prevista para março de 2019, o custo total é estimado em R$ 140 milhões financiados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e pela Corporação Andina de Fomento (CAF), cuja liberação de empréstimo no valor de US$ 125 milhões foi aprovada no Senado no último dia 8 de agosto.

O processo também prevê a construção de uma nova alça de acesso à Rodovia Anchieta. O acesso da Avenida do Cruzeiro, que liga a área à rodovia, também será reaberto, com circulação pela esquerda (mão inglesa), ainda na primeira quinzena do mês. Também são alternativas de entrada à Anchieta as vias Ruas Príncipe Humberto, Ernesto Masini e Alameda Glória.

A primeira fase da obra envolverá a instalação do viaduto, sendo estimada em R$ 51 milhões. Até o momento 45% da intervenção já foi executada. Já as alças do viaduto e proteção do oleoduto Petrobrás estão estipuladas em R$ 57,5 milhões.