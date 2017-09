BB segue Copom e volta a reduzir taxas do crédito imobiliário

O Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira (6) nova redução nas suas taxas de juros das operações de crédito imobiliário, que terão taxas menores nas modalidades Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e Carteira Hipotecária (CH). O BB já havia reduzido os juros dessas linhas na última rodada do Copom, no final do mês de julho.

Para as linhas do SFH, as novas taxas passam a variar no intervalo entre 9,24% a 10,44% ao ano, ante os 9,74% e 10,69% ao ano cobrados até aqui. Já na Carteira Hipotecária, as taxas eram 10,65% e 11,74% ao ano e agora serão reduzidas para 10,15% na mínima e 11,49% ao ano no maior patamar.

Reflexo da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que cortou a taxa Selic em 1 ponto porcentual nesta noite de quarta-feira, 6, essa é a sexta queda consecutiva de juros no Banco do Brasil ao longo deste ano. As novas taxas entram em vigor a partir da próxima segunda-feira, dia 11.