Seis estudantes de São Bernardo conquistaram a bolsa de estudo integral no curso de medicina da Universidade Nove de Julho (Uninove), novo no município. As beneficiadas são alunas sem condições financeiras para pagar a mensalidade de uma universidade particular, que custa em torno de R$ 8 mil mensais.

O serviço social da Prefeitura e da Uninove realizaram visitas na casa dos alunos que se destacaram no vestibular para comprovar a real necessidade de receber o benefício. Os selecionados passaram por uma série de critérios com indicadores sociais até receberem a notícia.

O curso de medicina da Universidade Nove de Julho, em São Bernardo, segue as novas metodologias exigidas pelo Ministério da Educação. Segundo o coordenador do curso, professor Erivelto Volpe, o objetivo é integrar os alunos com os problemas e desafios da cidade. “Os alunos conseguirão se envolver no sistema de Saúde de sua própria cidade e ajudar a melhorar como um todo. Eles terão contato com o SUS desde o primeiro dia de aula. Queremos formar médicos diferenciados e humanos”, disse.