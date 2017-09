No episódio desta terça-feira (05), Monique avisa a Toni que recebeu uma proposta para trabalhar e morar fora do Brasil. Gustavo pede para Rimena ir à semifinal do festival e Laura tenta convencer a filha. Vitor fica nervoso com um telefonema de Gabriela. Renato conversa com Vera sobre Lucas. Kiki e Caíque levam Nanda ao hospital. Toni pede para Rudá consolar Esperança por causa de Monique. Caíque se preocupa com Nanda. Ernesto tem notícias sobre sua filha e Vera o conforta. Renato vai ao festival assistir à apresentação de Gustavo. Rimena chega no fim do concurso, mas vai embora ao ver Gustavo e Renato abraçados. Laura critica a filha por querer voltar para o Chile. Renato, Vera e Ernesto brindam à conquista de Gustavo no festival.