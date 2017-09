A ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Diadema vai plantar, no dia 17 de setembro (domingo), o plantio de 180 mudas de árvores na Avenida Eldorado.

A entidade adotou uma nova linha de trabalho que promete ser exemplo para empresas e afins. Toda a geração de gás carbônico (CO2) que promover, inclusive com resíduos físicos, a instituição fará plantio de árvores. A intenção é mostrar que é possível trabalhar de forma sustentável e sem agredir o meio ambiente. “Queremos chamar a atenção dos nossos associados e da população para essa problemática que afeta as nossas vidas. A ideia surgiu a partir de uma palestra que faremos com a presidente do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, e se sustentará por todas as ações que a ACE vier a realizar”, afirmou a presidente da ACE, Vera Lucia Rocha.

Essa mobilização é uma parceira da ACE Diadema, Secretaria de Meio Ambiente de Diadema, Solaris Ambiental, Rotary Club Diadema Floreat, Rotary Club de Diadema e Colégio Adventista de Diadema.