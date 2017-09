Momentos de reflexão e fé marcaram a Procissão dos Carroceiros, cortejo criado em 1917 em celebração à Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de São Bernardo, que completou o seu primeiro centenário. Nem o forte calor afugentou o público, que contou com a participação de 2,3 mil pessoas, segundo os organizadores. O evento, que foi apoiado pela Prefeitura de São Bernardo, ocorreu neste domingo (03/09), com a saída da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Vila Marlene, e chegada na Igreja Matriz, às 12h20. O prefeito Orlando Morando participou do cortejo montado, liderando os cavaleiros.

“A Procissão dos Carroceiros é uma tradição em nossa cidade. Tanto que, por essa razão, fizemos questão de encerrar os festejos em homenagem ao aniversário do município neste dia. Trata-se de um momento histórico e emocionante para São Bernardo. Todo ano participo, ao lado dos cavaleiros, da tradicional Procissão dos Carroceiros que, neste ano, marca 300 anos do batismo de nosso município e 100 anos de existência”, afirmou o prefeito Orlando Morando.

Durante o percurso, foi celebrado o início da evangelização da região do ABC com a construção da primeira capela em louvor à São Bernardo – que dá nome à cidade – pelos monges beneditinos. A pequena igreja ficava próxima de onde está localizado o hipermercado Carrefour, na altura do número 2000, na avenida Senador Vergueiro, onde foi descerrada uma placa em homenagem a esse importante momento da história da cidade.

O aposentado Luiz Marotti, de 85 anos, não escondeu a emoção durante o percurso. “Participo da procissão há 66 anos. Meu pai, junto com outros carroceiros, lutou para que essa tradição não acabasse, lá em 1951. Esse é o momento que lembramos das raízes de nossa cidade que, apesar de hoje contar com grandes indústrias, também foi rural”, lembrou.

José de Jesus, conhecido como José das Vacas, de 57 anos, participa há 10 anos da Procissão dos Carroceiros. Criador de cavalos e búfalos, trouxe toda a família para seguir o cortejo. “É uma festa muito bonita, que faço questão de participar. É uma forma de fortalecer a fé de nossa família e agradecer por todas as graças concedidas pela Nossa Senhora da Boa Viagem”, disse.

Preocupado com a saúde dos animais, José das Vacas fez questão de trazer o veterinário Fernando Gollner, de 41 anos, que, à pé, acompanhou de perto a situação dos animais. Gollner aprovou o percurso deste ano que, teve aproximadamente 5 Km, e que passou pelas avenidas Kennedy e Senador Vergueiro, além da rua Jurubatuba e parte da rua Marechal Deodoro. “Um percurso plano, muito bom, que não exigiu muito dos animais. Apesar do forte calor”, finalizou.

A Procissão dos Carroceiros foi encerrada por volta das 12h20, com a chegada da imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem em frente à Igreja Matriz, na rua Marechal Deodoro. Na sequência, foi celebrada uma missa pelo padre Giuseppe Bortolato. Depois, o evento contou com a apresentação do cantor Eric Masini (13h) e da Orquestra de Viola Caipira de São Bernardo (14h30), e da dupla de música caipira Mococa e Paraíso (16h). Às 19h, o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, da Diocese de Santo André, encerra os festejos em homenagem à Nossa Senhora da Boa Viagem com outra missa.

Procissão dos Carroceiros – Desde 1917, devotos da região e romeiros vindos de várias cidades do Estado participam da programação religiosa e cultural. Entre as décadas de 60 e 80, a festa deixou de ocorrer, principalmente em razão da mudança do perfil de São Bernardo, que passou a ser industrial. A partir de 1980, no entanto, o cortejo voltou com força total e relembra todos os anos a história da cidade e do País. Essa tradição se iniciou com Dom Pedro I, que parava na antiga capela, em frente ao largo da Matriz, que era caminho para Santos, hoje atual Marechal Deodoro, e pedia proteção e a benção a Nossa Senhora para uma boa viagem.