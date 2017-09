No episódio deste sábado (2), Agnaldo avisa a Wanderley que eles pegarão o dinheiro e fugirão do hotel. Orestes informa a Sandra Helena que a filha de Marieta contestou sua herança. Eric conta a Luíza que Mirella estava nervosa no dia do acidente por causa de um problema pessoal. Dante avisa a Marilu que colocou a tela no cofre. Agnaldo se esconde na caçamba de um fornecedor do hotel com o dinheiro. Domênico diz a Eric que Agnaldo fugiu. Orestes explica a Sandra Helena que, até o resultado do processo, ninguém poderá usufruir dos bens de Marieta. Cristóvão se nega a ir ao jantar de Sabine. Eric oferece um advogado para defender Wanderley, caso ele revele o que sabe sobre o roubo. Agnaldo avisa a Malagueta que fugiu do hotel com o dinheiro.