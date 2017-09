A dupla sertaneja Maiara e Maraísa está de volta com show no Estância Alto da Serra, em São Bernardo, no sábado (2), às 21h. Mais conhecidas como As Patroas, as gêmeas trazem sucessos como 10%, Motel e Você Faz Falta Aqui, além do novo DVD com músicas, como Bengala & Crochê, Sorte Que Cê Beija Bem, Combina Demais, entre outras. Ingressos R$ 60 e R$ 140. Telefone: 4101-5000.