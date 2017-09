O grupo de teatro Unindo Cultura & Solidariedade, da Feasa (Federação de Entidades Assistenciais de Santo André), realiza ensaios do 21º espetáculo, O Santo e a Porca, texto de Ariano Suassuna. Com elenco de voluntários, a peça será apresentada nos dias 13, 14, 15, 16 e 17, no Teatro Municipal de Santo André, com direção de César Gustus e participação especial da empresária Oswana Fameli, no papel de Rosinha.

O Santo e a Porca é uma comédia que aborda a avareza e se aproxima da literatura de cordel e dos folguedos populares do Nordeste. Na trama, é narrada a história de um velho avarento conhecido por Euricão Árabe, devoto de Santo Antônio, que esconde em sua casa uma porca cheia de dinheiro. Suassuna utiliza um texto simples para tratar algo complexo que mistura o religioso e o profano, como a relação do mundo material com o espiritual.

Unindo Cultura & Solidariedade promove espetáculos teatrais há 27 anos como forma de arrecadar recursos para os trabalhos da Feasa e democratizar o acesso à cultura em Santo André. Participam também do elenco Ério Glrelli, George Vilches, Ivan Machado, Marcelo Guedes, Marina Ballarini, Paulo Braghetto, Tatty Ramalho e Tito Martins.

As apresentações serão de quarta a sábado, às 20h; e domingo às 19h. Os ingressos custam R$ 30 e estão à venda na Feasa e nos dias da peça na bilheteria do teatro. Telefone 4436-7477. (Colaborou Amanda Lemos)