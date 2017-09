Danças, artes visuais, teatro, instalações plásticas, memórias, afetos e conteúdo audiovisual fazem parte do novo projeto da Cia. As Marias, Footfalls, que tem como objetivo relembrar a partir de imaginários, memória de habitantes e fatos históricos a trajetória das cidades que compõem o Caminho do Mar (Santos, Cubatão, Santo André, São Bernardo e São Paulo). As apresentações são gratuitas e abertas à população.

Contempladas pelo edital Proac Artes Integradas 2016, durante os meses de fevereiro a agosto de 2017, a Cia. As Marias e Panamérica Filmes percorreram os quatro municípios para pesquisar e entrevistar moradores, centros de memórias, realizar intervenções artísticas e, mais do que contar uma história, reinventar poeticamente as cidades construídas no percurso da terra para o mar. As apresentações criadas para as ruas e vias de passagem são composições cênicas, compostas por trama dramaturgo que busca deslocar o olhar dos passantes para o poético e recriar os acontecimentos do caminho do mar.

Cinco ou seis passos

Assim, em São Bernardo, na sexta-feira (8), a partir das 14h, será apresentado o projeto Cinco ou seis passos para o mar, ações interventivas na Praça da Igreja Matriz e arredores – rua Marechal Deodoro, s/nº, Centro. A ideia é retratar em formatos distintos encenações em vídeo projeção, apresentação de dueto inspirado nas famosas tecelagens de São Bernardo, os desastres naturais causados pela construção do caminho do mar, a criação das ferrovias, metáforas e lembranças das procissões.

São cinco as cidades que permeiam o caminho, a sexta, fica por conta do lugar criado a partir da imaginação e projeções. “Relembramos a memória dos moradores mais antigos das cidades. Tivemos personagens de 104 anos, um dos mais idosos, que relembrou o passado e trouxe à tona memórias da cidade”, explica a artista criadora e propositora do projeto, Cristiane Santos.

A idealizadora lembra que entre os 400 passantes da encenação, que aconteceu em agosto em Santo André, um senhor se aproximou após se identificar com uma das histórias encenadas na projeção. “Estávamos retratando a história de uma família em Paranapiacaba quando ele disse ‘Essa é minha história’, e se comoveu ao se lembrar do passado”, conta.

Além de São Bernardo, estão previstas encenações em Santos, neste sábado (2), com saída da Praça Iguatemi Martins, às 11h, e em Cubatão no dia 9, com saída do Galpão Cultural, Pq. Anilinas, Centro, também às 11h. (Colaborou Amanda Lemos).

