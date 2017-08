No episódio desta quinta-feira (31), em Pega Pega, Eric aconselha Sabine a não se opor à convivência de Dom com os pais biológicos. Antônia diz a Luíza que elas terão que ir até a cidade de Conservatória, para falar com a babá de Bebeth. Elza vende o chapéu de Arlete para Madalena. Arlete se desespera ao constatar que Elza vendeu seu chapéu com as provas do acidente de Mirella. Dilson alerta Madalena que Agenor viu sua casa sendo invadida. Malagueta lembra de Maria Pia. Malagueta convence Sabine a permitir que a família de Cristóvão se aproxime de Dom, apostando que causará constrangimento. Dom acompanha Tânia a um pagode. Luíza aproveita que Eric foi para São Paulo e viaja com Antônia para Conservatória.