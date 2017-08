Em 2017, as sete cidades da região do ABC somam 2.756.406 moradores, 19,7 mil a mais do que há 12 meses. Essa é a estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que foi divulgada nesta quarta-feira (30). O crescimento populacional foi de 0,71% em relação ao ano passado. O percentual é menor do que a comparação de 2016 com 2015, que foi de 0,62%.

O crescimento populacional da região foi 0,07% menor do que no ano passado. Percentualmente a cidade que apresentou a maior alta foi Rio Grande da Serra que cresceu 1,1%, chegando aos 49.408 moradores. Em seguida aparece Mauá, com 0,93% (462.005 pessoas). As demais cidades da região ficaram com um aumento menor do que a média populacional e do próprio ABC.

Diadema passou de 457,6 mil para 462 mil habitantes (0,64%). Em São Bernardo, o número de moradores chegou a 827,4 mil (0,63%), tornando-se a quinta maior população do país não levando em conta as capitais. Na sequência, aparece São Caetano com um crescimento populacional de 0,49% (159,6 mil pessoas) e Santo André foi a que apresentou o menor crescimento no número de moradores com 0,37% (715,2 mil pessoas), porém é a sétima mais povoada do país, sem contar as capitais.

O cenário na região segue a tendência da maior parte dos municípios brasileiros. Segundo o IBGE, 24,7% ou 1.378 municípios apresentaram uma redução populacional entre 2016 e 2017. Em 2.986 cidades, as taxas de crescimento foram inferiores a 1% e em apenas 258 municípios o crescimento foi de 2% ou superior a este percentual.