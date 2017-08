A Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABCDMRRGS acaba de se tornar cooperado do Sicoob Grande ABC (Cooperativa de Crédito Mútuo dos Micro e Pequenos Empresários e Microempreendedores do Grande ABC). A assinatura da abertura da conta corrente ocorreu no último dia 15 de agosto, na sede da entidade, no bairro Casa Branca, em Santo André.

De acordo com o presidente Etevaldo de Araújo, a decisão de se tornar cooperado foi tomada após um minucioso estudo das necessidades da Associação. “Atualmente, os bancos cobram taxas muito altas e a Associação está precisando de uma série de melhorias em sua infraestrutura”, explica.

A Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas foi fundada em 2001, possui mais de 20 mil associados e oferece cerca de 30 serviços, dentre eles assistência médica, psicológica, academia de esportes e oficinas manuais.