No episódio desta terça-feira, em Malhação, Tato pressiona Deco e afirma que Tonico não merece ter um pai ausente. Edgar pede desculpas a Lica e diz que sente orgulho de ser seu pai. K1 e K2 provocam Fio e Ellen. Clara insiste para que Guto desmarque a aula de Benê para ficar com ela. Edgar confessa a Malu que quer se reaproximar de Lica para retomar a diretoria da escola. Tina tenta conversar com Anderson, que afasta a menina. Samantha desconfia quando Guto a convida para ir ao cinema com ele e Clara. Guto inventa para Benê que está doente, mas a menina o vê com Clara. Guto decide não dar mais aulas de piano para Benê.