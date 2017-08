A melhora no acolhimento e aumento de leitos para usuários no Hospital Santa Helena de Santo André é mais uma aposta da rede de saúde para oferecer serviço de melhor qualidade aos usuários. Adquirido em outubro do ano passado pelo grupo Amil, uma das primeiras ações será a execução de um plano diretor de expansão, que começará a ser implementado no espaço em setembro.

A informação foi passada pela diretora de Unidade Hospitalar andreense, Luciane Marques Bertoldo Viñas, em entrevista ao RDtv. A gestora afirma que a execução do investimento é resultado de um monitoramento e acompanhamento feito logo após aquisição do grupo Amil, que enxergou na rede de saúde instalada no ABC grande potencial, apesar do momento econômico desfavorável com recessão e desemprego.

O projeto de expansão inclui uma série de melhorias com a proposta de humanização do atendimento prestado e será iniciado pela ampliação do pronto-socorro infantil com novas adequações e aumento da capacidade. A reforma e modernização das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), com 33 leitos de capacidade, também é parte do plano. Outra medida é a reestruturação do pronto-socorro adulto, tanto na parte visual quanto na de acolhimento.

“Temos um movimento grande no PS, de 30 mil clientes por mês, e a gente precisa investir nesse acolhimento”, disse Luciane, ao afirmar que os investimentos vão continuar ainda este ano com a ampliação dos leitos para internação no hospital, hoje uma queixa dos usuários.

De acordo com a gestora, serão disponibilizados mais 60 leitos de internação na unidade, dentro do processo de ampliação. Em seguida, também existe a intenção de oferecer mais 30 em uma área predial anexa as instalações. Hoje a capacidade é de 135 leitos.

Paralelamente as melhorias previstas na unidade de saúde, a administração do equipamento também trabalha na ampliação do quadro funcional. “Desde que assumimos já houve uma grande adequação do quadro de enfermagem, mas ainda estamos em recrutamento com vagas em aberto”, disse e acrescenta que o foco na humanização é parte do processo, além de unir o que já vinha sendo desenvolvido no Santa Helena com a filosofia aplicada pela Amil.

O investimento em equipe de atendimento é outro ponto destacado dentro das quatro esferas trabalhadas pelo hospital, área médica, administrativa, enfermagem e atendimento. Esta última, inclusive, de acordo com a diretora, tem sido o foco com ações de inovações para garantir ao cliente um canal direto de comunicação.

“Hoje o nosso cliente Santa Helena tem lá dentro do hospital assistentes, que em tempo real, detectam suas possíveis necessidades, essa é a nossa meta”, aponta.

Outro diferencial colocado pela diretora é o serviço oferecido dentro do setor de internação, que proporciona ao paciente o acompanhamento com um único médico dentro da chamada equipe de médicos hospitalistas.

“Esse único médico vai acompanhar o paciente durante todos os dias de internação. A gente horizontalizou esse segmento e a pessoa sabe quem é a referência, quem é o seu médico”, ressalta.

Santa Helena/Amil

Há 35 anos no mercado, o Santa Helena conta com 300 mil beneficiários, sendo 3,5 mil clientes corporativos. Com cerca de 3 mil colaboradores, oferece planos individuais e empresariais. Além do hospital instalado em Santo André, a rede de atendimento também inclui uma maternidade em São Bernardo, oito centros de especialidades na região, dois centros hospitalares, além do Espaço Saúde, em São Bernardo.

Após os investimentos iniciais do grupo Amil, a rede afirma registrar queda de 57% no número de queixas junto à Agencia Nacional de Saúde Suplementar e redução de cinco dias para 24h, o tempo médio de resposta para demandas de agendamento.