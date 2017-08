A fabricante de painéis elétricos e barramentos blindados, Novemp, inaugurou sua nova estrutura produtiva em São Bernardo, na sexta-feira (25/08). A transferência da empresa de área de 4 mil m², no Jardim São Judas Tadeu, em Diadema, para o galpão de 11 mil m², situado no bairro Cooperativa, atende à necessidade de ampliação de sua capacidade fabril e de maior proximidade com fornecedores estratégicos. O investimento foi de R$ 6 milhões, entre aquisição do terreno e transporte de equipamentos.

O ato de inauguração contou com presença do prefeito Orlando Morando, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami, dos diretores-presidentes da Novemp, Anício e Edson Cabral, além de dezenas de trabalhadores da empresa.

Com 170 funcionários em seu quadro, a Novemp projeta, em longo prazo, atingir a capacidade total da nova fábrica, que hoje comporta mais de 400 postos de trabalho. De acordo com Anício Moreira Cabral, a empresa já realizou contratações locais e a tendência é de expansão do quadro.

Fundada em 2001, a Novemp oferece soluções em sistemas elétricos, painéis elétricos de baixa e média tensão, barramentos blindados, cordoalhas e resistências de potência.